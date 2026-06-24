EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative EVN-Anlage? 24.06.2026 10:03:49

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EVN-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EVN-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des EVN-Papiers betrug an diesem Tag 23,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, befänden sich nun 42,553 EVN-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 29,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 236,17 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 23,62 Prozent.

Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
12.06.26 EVN kaufen Erste Group Bank
28.05.26 EVN add Baader Bank
03.04.26 EVN Barclays Capital
06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,95 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen