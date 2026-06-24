EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lukrative EVN-Anlage?
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24.06.2026 10:03:49
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades EVN-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des EVN-Papiers betrug an diesem Tag 23,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, befänden sich nun 42,553 EVN-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 29,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 236,17 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 23,62 Prozent.
Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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