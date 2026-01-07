EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lohnende EVN-Anlage?
|
07.01.2026 10:03:58
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr eingefahren
Am 07.01.2025 wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,95 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,558 EVN-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 28,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 289,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,93 Prozent angewachsen.
EVN war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
17:58
|Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|23.04.25
|EVN buy
|Baader Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,35
|-1,22%