WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Lohnende EVN-Anlage? 07.01.2026 10:03:58

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in EVN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.01.2025 wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,95 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,558 EVN-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 28,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 289,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,93 Prozent angewachsen.

EVN war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,35 -1,22% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

