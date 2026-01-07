ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in EVN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.01.2025 wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,95 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,558 EVN-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 28,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 289,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,93 Prozent angewachsen.

EVN war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at