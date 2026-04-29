EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Profitabler EVN-Einstieg? 29.04.2026 10:03:44

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EVN-Aktien verdienen können.

Am 29.04.2025 wurde die EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 22,55 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EVN-Aktie investiert hat, hat nun 443,459 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 28,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 749,45 EUR wert. Mit einer Performance von +27,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

EVN war somit zuletzt am Markt 5,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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