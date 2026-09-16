ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EVN-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 22,95 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,573 EVN-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 1 239,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,97 Prozent gesteigert.

Am Markt war EVN jüngst 5,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at