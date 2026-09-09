EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Lohnende EVN-Anlage? 09.09.2026 10:03:55

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EVN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das EVN-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,60 EUR. Bei einem EVN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,434 EVN-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen EVN-Papiere wären am 08.09.2026 277,36 EUR wert, da der Schlussstand 29,40 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,36 Prozent angewachsen.

Insgesamt war EVN zuletzt 5,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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