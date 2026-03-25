EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Investmentbeispiel
|
25.03.2026 10:04:44
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 25.03.2016 wurden EVN-Anteile via Börse Wien feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das EVN-Papier 9,99 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,011 EVN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 27,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270,30 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 170,30 Prozent angezogen.
Der Marktwert von EVN betrug jüngst 4,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
10:04
|ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:30
|Gute Stimmung in Wien: ATX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Wien in Grün: ATX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
19.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|23.04.25
|EVN buy
|Baader Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,40
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.