ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in EVN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.03.2016 wurden EVN-Anteile via Börse Wien feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das EVN-Papier 9,99 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,011 EVN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 27,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270,30 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 170,30 Prozent angezogen.

Der Marktwert von EVN betrug jüngst 4,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at