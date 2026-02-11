ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen EVN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EVN-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EVN-Anteile bei 18,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die EVN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,297 EVN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 29,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,46 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von EVN belief sich zuletzt auf 5,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at