EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 11.02.2026 10:04:06

ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen EVN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EVN-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EVN-Anteile bei 18,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die EVN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,297 EVN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 29,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,46 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von EVN belief sich zuletzt auf 5,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten