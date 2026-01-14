ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EVN gewesen.

Das EVN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,12 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 551,876 EVN-Aktien. Die gehaltenen EVN-Aktien wären am 13.01.2026 15 342,16 EUR wert, da der Schlussstand 27,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,42 Prozent vermehrt.

Am Markt war EVN jüngst 5,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at