ATX-Wert IMMOFINANZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IMMOFINANZ von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IMMOFINANZ-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,49 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die IMMOFINANZ-Aktie investiert, befänden sich nun 35,104 IMMOFINANZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IMMOFINANZ-Papiers auf 21,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 751,22 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 24,88 Prozent.

Alle IMMOFINANZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at