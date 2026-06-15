ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 106,80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 0,936 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (23,85 EUR), wäre das Investment nun 22,33 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 22,33 EUR, was einer negativen Performance von 77,67 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Lenzing eine Börsenbewertung in Höhe von 921,04 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at