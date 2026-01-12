Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Investment
|
12.01.2026 10:03:45
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr gekostet
Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 347,826 Lenzing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lenzing-Papiere wären am 09.01.2026 8 347,83 EUR wert, da der Schlussstand 24,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,52 Prozent verringert.
Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 926,84 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
Analysen zu Lenzing AG
|17.11.25
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
