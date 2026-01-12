Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Lenzing-Investment 12.01.2026 10:03:45

ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Lenzing-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 347,826 Lenzing-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lenzing-Papiere wären am 09.01.2026 8 347,83 EUR wert, da der Schlussstand 24,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,52 Prozent verringert.

Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 926,84 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AG

Analysen zu Lenzing AG

17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 23,90 -0,42% Lenzing AG

