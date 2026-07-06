Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Anlage im Blick
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06.07.2026 10:03:54
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Lenzing-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,240 Lenzing-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,22 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 03.07.2026 auf 25,55 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 42,78 Prozent verkleinert.
Lenzing wurde am Markt mit 986,70 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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