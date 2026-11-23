Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Investment im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lenzing-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug an diesem Tag 29,92 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 334,253 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 255,62 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 20.11.2026 auf 9,74 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 714,67 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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