Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Lenzing-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lenzing-Papier bei 26,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,788 Lenzing-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 25,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,08 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,92 Prozent.
Der Börsenwert von Lenzing belief sich zuletzt auf 969,32 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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