ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lenzing gewesen.

Das Lenzing-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lenzing-Anteile bei 110,75 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 90,293 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 10,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,08 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 90,52 Prozent.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 770,43 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at