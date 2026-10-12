Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Anlage im Blick
|
12.10.2026 10:03:45
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren
Das Lenzing-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lenzing-Anteile bei 110,75 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 90,293 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 10,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 948,08 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 90,52 Prozent.
Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 770,43 Mio. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lenzing AG
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