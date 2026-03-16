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Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Lohnende Lenzing-Anlage? 16.03.2026 10:04:12

ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.03.2023 wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug an diesem Tag 64,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,321 Lenzing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 22,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 402,78 EUR wert. Mit einer Performance von -65,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 851,53 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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