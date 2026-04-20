ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lenzing-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Lenzing-Anteile betrug an diesem Tag 107,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 9,328 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232,28 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 17.04.2026 auf 24,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,77 Prozent abgenommen.

Alle Lenzing-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 961,59 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at