Lenzing Aktie

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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Frühe Anlage 09.11.2026 10:03:46

ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lenzing-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 97,04 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,031 Lenzing-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 11,74 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,10 EUR wert. Mit einer Performance von -87,90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 861,42 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lenzing AG

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