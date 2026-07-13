ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lenzing-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.07.2021 wurde das Lenzing-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 102,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Lenzing-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,728 Lenzing-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 24,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,33 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,17 Prozent verringert.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 946,15 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at