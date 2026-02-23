ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lenzing-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lenzing-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 117,20 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hat, hat nun 85,324 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 150,17 EUR, da sich der Wert eines Lenzing-Papiers am 20.02.2026 auf 25,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,50 Prozent verringert.

Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 973,18 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at