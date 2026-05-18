ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Lenzing-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Lenzing-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 116,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 85,763 Lenzing-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 24,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 062,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,37 Prozent verringert.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 928,77 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at