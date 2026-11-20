Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Mayr-Melnhof Karton-Performance im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: Hätte sich eine Mayr-Melnhof Karton-Investition von vor einem Jahr gelohnt?
Am 20.11.2025 wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Mayr-Melnhof Karton-Papier bei 73,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mayr-Melnhof Karton-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,364 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mayr-Melnhof Karton-Papiers auf 73,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,55 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Mayr-Melnhof Karton belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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