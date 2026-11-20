Vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2025 wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Mayr-Melnhof Karton-Papier bei 73,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mayr-Melnhof Karton-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,364 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mayr-Melnhof Karton-Papiers auf 73,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,55 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Mayr-Melnhof Karton belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at