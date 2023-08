ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mayr-Melnhof Karton eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Mayr-Melnhof Karton-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Mayr-Melnhof Karton-Aktie letztlich bei 83,87 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,232 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2023 15 380,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 129,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 53,81 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Mayr-Melnhof Karton einen Börsenwert von 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at