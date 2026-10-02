Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Rentable Mayr-Melnhof Karton-Anlage?
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02.10.2026 10:04:08
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Mayr-Melnhof Karton-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 127,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,493 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 376,77 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Anteils am 01.10.2026 auf 68,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,23 Prozent verringert.
Mayr-Melnhof Karton war somit zuletzt am Markt 1,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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