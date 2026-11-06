ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Mayr-Melnhof Karton-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 179,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,587 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (66,10 EUR), wäre die Investition nun 369,27 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 63,07 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Mayr-Melnhof Karton einen Börsenwert von 1,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at