Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Mayr-Melnhof Karton-Einstieg? 23.10.2026 10:03:37

ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mayr-Melnhof Karton-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Mayr-Melnhof Karton-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,70 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 122,399 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Anteile wären am 22.10.2026 7 931,46 EUR wert, da der Schlussstand 64,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Mayr-Melnhof Karton eine Börsenbewertung in Höhe von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Analysen
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
21.08.26 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
11.05.26 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
13.03.26 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mayr-Melnhof Karton AG 64,10 -1,08% Mayr-Melnhof Karton AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen