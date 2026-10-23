ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mayr-Melnhof Karton-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Mayr-Melnhof Karton-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,70 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 122,399 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Anteile wären am 22.10.2026 7 931,46 EUR wert, da der Schlussstand 64,80 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,69 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Mayr-Melnhof Karton eine Börsenbewertung in Höhe von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at