ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mayr-Melnhof Karton-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Mayr-Melnhof Karton-Anteile an diesem Tag 182,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,825 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 370,61 EUR, da sich der Wert eines Mayr-Melnhof Karton-Anteils am 18.04.2024 auf 116,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,29 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Mayr-Melnhof Karton eine Börsenbewertung in Höhe von 2,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at