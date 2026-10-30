Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Mayr-Melnhof Karton-Anlage im Blick
|
30.10.2026 10:03:36
ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Mayr-Melnhof Karton-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 107,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,933 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 60,45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 39,55 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Mayr-Melnhof Karton eine Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
30.10.26
|ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX klettert (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Wien: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Wien: Das macht der ATX mittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|64,20
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.