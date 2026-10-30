Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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Mayr-Melnhof Karton-Anlage im Blick 30.10.2026 10:03:36

ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Mayr-Melnhof Karton-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 107,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,933 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 60,45 EUR wert. Damit wäre die Investition um 39,55 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Mayr-Melnhof Karton eine Marktkapitalisierung von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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