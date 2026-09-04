ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: Hätte sich eine Österreichische Post-Investition von vor 3 Jahren gelohnt?

Vor 3 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 31,70 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,155 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,53 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 03.09.2026 auf 31,55 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0,47 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Österreichische Post betrug jüngst 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at