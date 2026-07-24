Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Österreichische Post-Investment im Blick 24.07.2026 10:03:37

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Österreichische Post-Investment gewesen.

Österreichische Post-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 30,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,263 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,22 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 23.07.2026 auf 32,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,22 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Österreichische Post eine Marktkapitalisierung von 2,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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