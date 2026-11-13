Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Hochrechnung
|
13.11.2026 10:03:46
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 13.11.2016 wurde die Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,99 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 32,274 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 031,14 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 12.11.2026 auf 31,95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 3,11 Prozent gestiegen.
Österreichische Post wurde am Markt mit 2,17 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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