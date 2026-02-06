ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,72 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 34,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,93 Prozent.

Am Markt war Österreichische Post jüngst 2,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at