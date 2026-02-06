Österreichische Post Aktie

Österreichische Post

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Österreichische Post-Investment 06.02.2026 10:04:18

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Österreichische Post-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,72 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 34,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,93 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,93 Prozent.

Am Markt war Österreichische Post jüngst 2,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Österreichische Post AG

Analysen zu Österreichische Post AG

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Österreichische Post AG 34,20 0,59% Österreichische Post AG

