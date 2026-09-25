ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Österreichische Post-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,35 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 3,407 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 31,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,62 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,62 Prozent angewachsen.

Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at