Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Rentable Österreichische Post-Investition? 31.07.2026 10:03:59

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Österreichische Post-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Österreichische Post-Papier an diesem Tag 30,65 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,626 Österreichische Post-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,20 Prozent.

Insgesamt war Österreichische Post zuletzt 2,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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