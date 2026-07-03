Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lohnender Österreichische Post-Einstieg?
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03.07.2026 10:04:07
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers betrug an diesem Tag 30,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 3,289 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (32,10 EUR), wäre das Investment nun 105,59 EUR wert. Damit wäre die Investition 5,59 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich jüngst auf 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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