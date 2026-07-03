Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Österreichische Post-Einstieg? 03.07.2026 10:04:07

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers betrug an diesem Tag 30,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 3,289 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (32,10 EUR), wäre das Investment nun 105,59 EUR wert. Damit wäre die Investition 5,59 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich jüngst auf 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Österreichische Post AG

mehr Nachrichten