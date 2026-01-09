ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Österreichische Post eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32,63 EUR. Bei einem Österreichische Post-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 306,513 Österreichische Post-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Österreichische Post-Aktien wären am 08.01.2026 9 885,06 EUR wert, da der Schlussstand 32,25 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 1,15 Prozent.

Insgesamt war Österreichische Post zuletzt 2,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at