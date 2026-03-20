Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Österreichische Post-Anlage 20.03.2026 10:04:04

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Österreichische Post-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,999 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2026 101,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,35 Prozent erhöht.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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