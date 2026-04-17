Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Österreichische Post-Investment im Blick 17.04.2026 10:03:58

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren verloren

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.04.2023 wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Österreichische Post-Papier an diesem Tag 34,90 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,653 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 988,54 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 16.04.2026 auf 34,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,15 Prozent eingebüßt.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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