ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 30.01.2021 wurde das Österreichische Post-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,85 EUR. Bei einem Österreichische Post-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 286,944 Österreichische Post-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 555,24 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Papiers am 29.01.2026 auf 33,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,45 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Österreichische Post einen Börsenwert von 2,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

