Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Profitables Österreichische Post-Investment?
|
10.04.2026 10:03:36
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Österreichische Post-Papier an diesem Tag bei 30,60 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 3,268 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 36,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,14 EUR wert. Damit wäre die Investition 18,14 Prozent mehr wert.
Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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