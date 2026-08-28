ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Österreichische Post-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Österreichische Post gewesen.

Am 28.08.2025 wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Österreichische Post-Papier an diesem Tag 29,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 344,828 Österreichische Post-Papiere. Die gehaltenen Österreichische Post-Anteile wären am 27.08.2026 10 758,62 EUR wert, da der Schlussstand 31,20 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 7,59 Prozent.

Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at