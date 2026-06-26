Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lohnendes Österreichische Post-Investment?
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26.06.2026 10:03:50
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 354,610 Österreichische Post-Aktien. Die gehaltenen Österreichische Post-Aktien wären am 25.06.2026 11 241,13 EUR wert, da der Schlussstand 31,70 EUR betrug. Mit einer Performance von +12,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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