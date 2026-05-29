Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Lohnendes Österreichische Post-Investment? 29.05.2026 10:03:53

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren verloren

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Österreichische Post-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,56 EUR. Bei einem Österreichische Post-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,717 Österreichische Post-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 982,95 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 28.05.2026 auf 32,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,70 Prozent vermindert.

Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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