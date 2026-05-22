Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Österreichische Post-Investment
|
22.05.2026 10:04:00
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Österreichische Post-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Österreichische Post-Aktie investiert, befänden sich nun 2,463 Österreichische Post-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 31,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,83 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 77,83 EUR entspricht einer negativen Performance von 22,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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