Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lohnender Österreichische Post-Einstieg?
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19.06.2026 10:04:24
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Österreichische Post-Papier letztlich bei 43,45 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investierten, hätten nun 23,015 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 727,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,27 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Österreichische Post belief sich jüngst auf 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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