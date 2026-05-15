ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Österreichische Post-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, befänden sich nun 305,344 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Österreichische Post-Papiere wären am 14.05.2026 9 557,25 EUR wert, da der Schlussstand 31,30 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 4,43 Prozent vermindert.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at