Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Profitables Österreichische Post-Investment? 15.05.2026 10:03:59

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren bedeutet

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Österreichische Post-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, befänden sich nun 305,344 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Österreichische Post-Papiere wären am 14.05.2026 9 557,25 EUR wert, da der Schlussstand 31,30 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 4,43 Prozent vermindert.

Alle Österreichische Post-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

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