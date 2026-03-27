ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Österreichische Post-Papier letztlich bei 36,95 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hat, hat nun 27,064 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 920,16 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at