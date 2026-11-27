Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Österreichische Post-Einstiegs gewesen.

Das Österreichische Post-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 32,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,125 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,19 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 26.11.2026 auf 31,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,81 Prozent verkleinert.

Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at