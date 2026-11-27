Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Lukratives Österreichische Post-Investment?
|
27.11.2026 10:03:44
ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Österreichische Post von vor 3 Jahren bedeutet
Das Österreichische Post-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 32,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,125 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,19 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Anteils am 26.11.2026 auf 31,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,81 Prozent verkleinert.
Österreichische Post war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
26.11.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
26.11.26
|Österreichische Post-Aktie freundlich: Kräftiges Wachstum beim Paketversand in Q2 (APA)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
26.11.26
|Optimismus in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Österreichische Post-Aktie stabil: Post elektrifiziert bis 2030 gesamte Zustellflotte (APA)
|
25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AG
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|31,15
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.