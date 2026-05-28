ATX-Wert OMV-Aktie: OMV-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Im Zuge der Hauptversammlung von ATX-Papier OMV am 27.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4,40 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die OMV-Dividende im Vorjahresvergleich um 7,37 Prozent abgeschwächt. Insgesamt wurde entschieden 1,63 Mrd. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung von OMV hat sich somit im Vorjahresvergleich um 6,36 Prozent verringert.

Aktie mit Dividendenrendite

Die OMV-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 61,25 EUR aus dem wien-Handel. Der Dividendenabschlag auf den OMV-Anteilsschein erfolgt am 28.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem OMV-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die OMV-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das OMV-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 9,26 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 12,72 Prozent.

OMV-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von OMV via wien 41,00 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 120,83 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel OMV

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 4,55 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 7,30 Prozent zurückgehen.

Hauptdaten von OMV

Die Marktkapitalisierung des ATX-Unternehmens OMV beträgt aktuell 20,473 Mrd. EUR. OMV weist aktuell ein KGV von 15,28 auf. 2025 setzte OMV 24,308 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 3,11 EUR.

Redaktion finanzen.at