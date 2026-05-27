OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Lohnende OMV-Investition?
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27.05.2026 10:03:35
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen
OMV-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das OMV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,953 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 248,27 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 26.05.2026 auf 62,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 148,27 Prozent.
OMV war somit zuletzt am Markt 20,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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